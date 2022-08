Improwizowany teatr w Mysłowicach, czyli grupa Bez Puenty impro

Spektakl improwizowany jest bez dwóch zdań trudną formą teatralną. Jest on jednak ciekawy i zabawny a co najważniejsze unikatowy. Niektóre sceny nigdy więcej się nie powtórzą, a oglądanie ich na scenie może wywołać salwę śmiechu.

Scenariusz, którego nie chciał Hollywood

9 września o godzinie 20.00 w Mysłowicach na ulicy Laryskiej 5 odbędzie się spektakl „Scenariusz, którego nie chciał Hollywood” w wykonaniu grupy „Bez Puenty impro”. Zaskakującym w całym przedstawieniu jest fakt, że autorzy całe show będą improwizować, a my jako widzowie będziemy mieli aktywny wpływ na to, co będzie działo się na scenie.

Odpowiedzialny za wydarzenie jest Mysłowicki Ośrodek Kultury, który organizuje spektakl w Kinoteatrze Znicz w dzielnicy Brzezinka. Koszt wstępu na wydarzenie wynosi 20 złotych, jednak jeśli planujemy zakupić bilet w dniu występu, wtedy cena wzrasta do 30 złotych.