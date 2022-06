Teatralna niedziela w Parku Zamkowym czym jest spektakl „Teo, śląski dinozaur”?

Śląski dinozaur

Autorami przedstawienia jest Teatr Lufcik na Korbkę, czyli kolektyw teatralny, opierający swe prezentacje na wielorakich technikach scenicznych – żywy plan, kuglarstwo, teatr lalek , teatr tańca , koncert czy pantomima. Występy przeznaczone dla dużych i małych odbiorców. Opowieść przedstawia dinozaura Teo, który jest miłym, śmiesznym i odrobinę zagubionym bohaterem. W sobie tylko wiadomy sposób przespał fakt, że dinozaury wyginęły i teraz czuję się bardzo samotny. Pomoc w poradzeniu sobie z samotnością mają mu Smok Smoczysław oraz Strzyga Aga. Nazywanie Teo śląskim dinozaurem nie wzięło się znikąd. Bohater nawiązuje do gatunku Teropodów, a autentyczne szczątki tego jaszczura odnaleziono właśnie w Lisowicach na Śląsku.

Teatralna niedzielna w Parku Zamkowym

Przygody małego prehistorycznego stwora to nie wszystko, co organizatorzy mają do zaoferowania w ramach teatralnej niedzieli. Po zakończonym przedstawieniu aktorzy zaserwują dzieciom warsztaty cyrkowe.