Przygotowania do Mistrzostw Świata w piłce siatkowej 2022. Zawodniczki ćwiczą na hali MOSiR w dzielnicy Bończyk

Mysłowice ze wszystkich dziedzin sportu ukochało sobie siatkówkę. Oczywiście jest to zdanie wyolbrzymione, ale w naszym mieście kibice tej dyscypliny sportowej nie mają na co narzekać.

Piłka siatkowa w Mysłowicach

Niech przykładem będzie tu odbywające się w Ośrodku Sportów Letnich Słupna nie tak dawno mistrzostwa międzynarodowe Orlen Volleyball World Beach Pro Tour czy mistrzostwa lokalne organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, kiedy mieszkańcy walczyli o tytuł mistrzów Mysłowic w siatkówce plażowej.

MOSiR przygotowuje się pomału do Mistrzostw Świata w piłce siatkowej 2022, które odbędą się w Polsce oraz Holandii od 27 września do 12 października. Pierwsza reprezentacja kobiet Polski oraz reprezentacja Bułgarii korzystają z boiska MOSiR na hali przy ulicy Bończyka. Drużyny przygotowują się do najważniejszej imprezy czterolecia w piłce siatkowej.