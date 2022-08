Drużyny z Ukrainy oraz Litwy zwycięzcami Orlen VW Beach Pro Tour w Mysłowicach. Podsumowanie całego turnieju

4 dni rozgrywek w Parku Słupna

W pierwszy dzień rozgrywek przywitała nas słoneczna pogoda. Mecze rozpoczęły się o godzinie 9:00 i trwały do późnego wieczora. Był to dzień eliminacji dla drużyn, które nie dostały się do głównego turnieju. Spośród 16 par męskich i żeńskich tylko po 4 mogły przejść dalej, udało się to między innymi naszej parze pań Legieta/Jochym.

Piątkowy dzień to pojedynki panów o wejście do turnieju głównego w pierwszej kolejności, następnie turniej rozgrywał się zgodnie z założeniami. Mecze trwały do godziny 20:00. W sobotę pogoda troszkę się popsuła, co jednak nie przeszkadzało zawodnikom w prowadzeniu zaciętych pojedynków.