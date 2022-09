XX Memoriał Stanisława Padlewskiego, czyli 3 dni sportowych wrażeń w Mysłowicach

Kim był Stanisław Padlewski

Wydarzenie skierowane jest głównie do dzieci i młodzieży, a jego celem jest, upamiętnię Stanisława Padlewskiego. Postać Pana Stanisława nie jest obca mieszkańcom Mysłowic. Założył on sekcję piłki siatkowej w 1976 roku i prowadził przy klubie Lechia 06 Mysłowice nieprzerwanie do roku 2001. Zawodowo był nauczycielem, a także dyrektorem szkoły ZSZ w Mysłowicach, czyli tzw. „Górce”. W 2002 roku kandydował on w wyborach na prezydenta miasta, które wygrał w drugiej turze otrzymując 52,55% głosów. Został zaprzysiężony 18 listopada, a kilka dni później 28 listopada wypadł ze swojego mieszkania na 10 piętrze. Prokurator ustalił, że było to samobójstwo.