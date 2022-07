Zaczęło się! Pierwszy dzień międzynarodowych mistrzostw siatkówki plażowej w Parku Słupna. ZDJĘCIA Szymon Kwiatkowski

Zaczęło się! Pierwszy dzień międzynarodowych mistrzostw siatkówki plażowej w Parku Słupna. Od dziś do końca lipca a dokładnie do niedzieli od 9.00 do 18.00 będą rozgrywane mecze. Zobacz zdjęcia, czego możemy się spodziewać.