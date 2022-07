Międzynarodowe mistrzostwa siatkówki plażowej organizowane przez MOSiR już 28 lipca, zobacz rozkład rozgrywek

Już za dwa dni 28 lipca w Mysłowicach w Parku Słupna odbędzie się międzynarodowe wydarzenie. Dokładnie tak chodzi tu o Orlen Volleyball World Beach Pro Tour. Każdego dnia od godziny 9:00 rozpoczynają się mecze i potrwają do godziny 18:00. W sumie w turnieju bierze udział 112 zawodników z całego świata. Zawody potrwają od czwartku do niedzieli 31 lipca.

W niedzielę odbędą się mecze finałowe

W czwartek odbędą się eliminacje do turnieju głównego, w którym weźmie udział 16 par męskich oraz 16 par żeńskich. Do turnieju dostaną się po 4 pary męskie oraz żeńskie. W głównych rozgrywkach zapewnione miejsce ma po 12 drużyn pań i panów z Rankingu Światowego, w tym po 4 pary z Polski, 2 pozostałe nasze pary wezmą udział w czwartkowych eliminacjach. Największe emocje czekają nas w niedzielę, kiedy to odbędą się najważniejsze spotkania tego turnieju, czyli mecze finałowe.