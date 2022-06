Uczniowie SP7 w Mysłowicach zdają na kartę rowerową. Dzieciom towarzyszy policja

To jest jak z jazdą na rowerze, tego się nie zapomina. Takich słów używamy bardzo często, jak chcemy opisać coś, co powinniśmy potrafić od dawna i nie powinno nam to sprawiać większych trudności. Wpierw tej jazdy trzeba się jednak nauczyć. Większość wie, jak ruszyć czy zahamować jednośladem, ale czy znacie zasady ruchu związane z rowerami?