Mysłowicki Ośrodek Sportu i Rekreacji dba by mieszkańcy Mysłowic, a szczególnie ci najmłodsi nie nudzili się w te wakacje. Z tej okazji prowadzi turniej piłki nożnej , mistrzostwa w siatkówce plażowej, organizuje wycieczki czy seans filmowy na świeżym powietrzu.

Wyścig o puchar prezydenta miasta Mysłowice

Do atrakcji organizowanych przez MOK dołącza wyścig rowerowy . 20 sierpnia o godzinie 11.00 odbędzie się wyścig rowerowy MTB Mysłowice 2022 o puchar prezydenta miasta. Start, meta oraz samo biuro zawodów znajdować się będzie w Parku Słupna.

Do przejechania 33 kilometry

Trasa będzie wynosić 33 kilometry (3 pętle). Każdy uczestnik, który ukończy wyścig, otrzyma honorowy medal za uczestnictwo, a dla najlepszych czekają statuetki oraz bony podarunkowe. W tym roku zwiększona została pula nagród oraz ilość kategorii wiekowych. Organizatorzy zapewniają również, że każdy uczestnik będzie miał zapewniony posiłek regeneracyjny.

Jeśli więc jesteście fanami jednośladów albo po prostu chcecie się sprawdzić, to ten wyścig jest dla was. Liczba uczestników ograniczona jest do 200 osób, a koszt takiego przejazdu wynosi 50 złotych.