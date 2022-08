Wyścig kolarski w Mysłowicach w Parku Słupna, trwają zapisy na wydarzenie!

MTB Mysłowice 2022

Jeśli lubisz jazdę na rowerze i czujesz się na siłach, by wziąć udział w wyścigu, to nie pozostaje nic innego jak zapisać się i zawalczyć o Puchar Prezydenta Miasta Mysłowice. Koszt wstępu to 50 złotych, ale liczba miejsc jest ograniczona do 200 osób.