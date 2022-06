Promenada w Mysłowicach nie tylko parkiem ale i miejscem pamięci, co znajdziemy w parku?

Małymi krokami zbliża nam się lato. Nie musimy jednak czekać specjalnie do 21 czerwca, a możemy już cieszyć się cieplejszym klimatem oraz dłuższymi dniami. Popołudniami warto skorzystać z pogody i ruszyć na kąpielisko na Hubertusie czy w Parku Słupna lub pojeździć na rowerze po Promenadzie.

Promenada dzisiaj

Dziś Promenada to już zupełnie inne miejsce. Kiedyś puste zielone zarastające trawą pola, dziś miejsce z kwiatami, alejkami i fontannami. Mieszkańcy doczekali się pięknego miejsca, gdzie można wyjść po ciężkim dniu, pojeździć na rolkach, pospacerować z rodziną czy wyprowadzić psa.

Plac zabaw dla dzieci oraz stawy z fontannami

Jak prezentuje się park? Nie ma tu już śladu po tym jak Promenada wyglądała kiedyś. Jest to miejsce rekreacyjne dla wszystkich i każdy znajdzie coś dla siebie. Zwrócić trzeba uwagę na drogi, które idealnie nadają się do jazdy na rolkach czy hulajnodze. Nie brakuje także ławek, na których można spokojnie usiąść i poodpoczywać. Warto zwrócić uwagę na stawy, na których działają fontanny. Gdzie woda tam i żaby, których na Promenadzie nie brakuje i mimo że dają o sobie znać, to zobaczenie ich nie jest już takie proste.