Już jutro w Parku Zamkowym wielki finał projektu „Rajza z Korfantym”. Co nas czeka oraz na czym polega wydarzenie?

Od środy trwa akcja „Rajza z Korfantym” organizowana przez Mysłowicki Ośrodek Kultury wraz z Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. Wydarzenie ma symboliczne znaczenie, bo właśnie w tym roku obchodzimy 100 rocznicę połączenia części Górnego Śląska do Polski.

Rajza z Korfantym

Przez ostatni trzy dni (13-15 lipca) dzieci uczestniczą w prowadzonych przez MOK warsztatach. W trzech ośrodkach: MOK Centrum, MOK Brzęczkowice oraz MOK Wesoła, odbywają się synchronicznie trzy bloki warsztatowe. Dzieci spotykały się od godziny 15.30 do 17.00 w zapisanej wcześniej fili. Grupa liczyła do 15 podopiecznych w wieku od 7 do 14 lat.