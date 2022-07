Wielki finał „Rajzy z Korfantym” czyli warsztaty, muzyka i śląskie jedzenie. ZOBACZ ZDJĘCIA

Projekt Rajza z Korfantym

Chodziło nam o to, aby zaznajomić tych młodych uczestników z faktami historycznymi, jak w ogóle wyglądało przyłączanie tych miast. Chcieliśmy zapoznać ich z tradycjami śląskimi, jakie zabawy kiedyś odbywały się na podwórkach. Cofnąć się w czasie i historycznie wyedukować — opowiadała nam o celu wydarzenia Natalia Ciszewska, specjalista do spraw organizacji imprez MOK.

Atrakcje w Parku Zamkowym

Tego dnia atrakcji w parku nie brakowało. Na sam początek dzieci oraz wszyscy chętni uczyli się zasad kaligrafii. W pamięć zapadł występ Ślōnskiej Bajarki, która łączyła przedstawienie z muzyką, a gdyby tego było mało, integrowała dzieci do wspólnej zabawy. Jako że było to wydarzenie historyczne, nie zabrakło rekonstruktorów z Będzina, którzy przedstawili krótką scenę przyłączenia części Górnego Śląska do Polski oraz wykładu historycznego poprowadzonego przez Tomasza Wronę. Przez cały czas trwania wydarzenia można było podziwiać wystawę toreb, na których znajdują się herby śląskich miast przyłączonych 100 lat temu do Polski. Zostały one utworzone przez dzieci na wcześniejszych warsztatach, a i w parku było specjalne stoisko, gdzie osoby chętne również taką torbę mogły stworzyć.