Rajza z Korfantym w MOKu czyli przybliżenie historii Śląska, zabaw oraz tradycji

„Rajza z Korfantym"

Wydarzenie potrwa od 13 do 16 lipca. Pierwsze trzy dni będą to spotkania prowadzone w trzech ośrodkach: MOK Centrum, MOK Brzęczkowice oraz MOK Wesoła. Spotkania będą prowadzone od godziny 15:30 do 17.00. Zajęcia prowadzone będą w trzech grupach, po piętnaście osób gdzie uczestniczyć będzie młodzież od 7 do 14 roku życia. 16 lipca odbędzie się finał całego wydarzenia.