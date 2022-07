Warsztaty z tworzenia świec z wosku pszczelego w Mysłowicach, jak wyglądały zajęcia? GALERIA

Owady zapylające są bardzo ważne dla naszego świata. Mało kto zdaje sobie sprawę jak kluczową funkcję pełnią dla naszego środowiska. Mimo ich pozytywnego wydźwięku duża część ludzi boi się tych owadów. Powinniśmy pamiętać, by zachować przy nich spokój, zamiast nerwowo machać rękami. Wpływ ma tu też brak wiedzy, co jest pszczołą, osą a co szerszeniem.