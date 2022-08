Warsztaty przy ulach dla dzieci i młodzieży z Mysłowic, ruszyły zapisy!

Pszczoły są bardzo ważne dla otaczającego nas świata. Pełnią one kluczową funkcję w kwestii bezpieczeństwa żywności, różnorodności biologicznej a w konsekwencji dalszego życia na ziemi. Dlatego tak ważne, aby już od najmłodszych lat uczyć się o ich znaczeniu dla naszego życia.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

O tym, jak ważne są to owady, dobrze wie Stowarzyszenie MOST, który za pomocą swojego projektu „Śląsk miodem płynący” stara się przybliżyć mieszkańcom województwa te stworzenia. Najwięcej wiedzy chłoniemy jako dzieci, z tego też powodu organizacja kieruje swoje warsztaty do szkół i przedszkoli.

Każda szkoła w Mysłowicach może zapisać się na darmowy warsztat skierowany do dzieci i młodzieży z Mysłowic. Warsztaty będą prowadzone przez pięć dni od 5 do 9 września bieżącego roku przy stworzonych ulach w Mysłowicach na Promenadzie lub Górce Słupeckiej. Zajęcia poprowadzi Krzysztof Poppe, który zajmuje się pszczelarstwem w Mysłowicach. Zapisać można się dzwoniąc pod numer telefonu: 570 452 656.