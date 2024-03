Prawo Marcina w Szybie Bończyk. Prawnik spotkał się z uczniami. Zobacz ZDJĘCIA

- To było naprawdę świetne spotkanie. Na trasie mojej książki odwiedzam różne miasta. W Mysłowicach pojawiło się wielu uczniów, a spotkanie poprowadziła dyrektorka szkoły. To jest wyjątkowa sytuacja, bo relacja między nauczycielem, a dyrektorem i uczniami to te, o które pada najwięcej pytań. Cieszę się, że tutaj była otwarta rozmowa, bark jakichkolwiek animozji tylko merytoryczna rozmowa o problemach uczniów i nauczycieli — dzielił się swoją opinią Marcin Kruszewski, twórca kanału Prawo Marcina.