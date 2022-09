Odsłonięto tablice historyczne upamiętniające synagogę w Mysłowicach

Historia mysłowickiej synagogi

Synagoga w Mysłowicach została wzniesiona w latach 1895-1899 przy reprezentacyjnym Wilhelmsplatz, czyli dzisiejszym Placu Wolności 2. Budowla kosztowała 113 000 ówczesnych reichsmarek. Była to jedna z najbardziej charakterystycznych i efektywnych budowli w Mysłowicach. Jej wyróżniające się elementy stanowiły dwie wysokie ośmioboczne wieże zwieńczone kopułami, na których czubkach znajdowały się Gwiazdy Dawida.

We wrześniu 1939 roku niemieckie wojska zajęły miasto, a budynek synagogi został podpalony. Mysłowiccy Żydzi byli zmuszeni przez hitlerowców do ręcznego rozbioru pozostałości po budowli. W późniejszym czasie ludność żydowska była wywożona z miasta do getta w Chrzanowie czy do Auschwitz-Birkenau. Spośród 162 członków gminy żydowskiej znajdującej się w naszym mieście, wojnę przeżyło zaledwie 7 osób. Po zakończeniu II wojny Światowej w miejscu, gdzie kiedyś stała świątynia urządzono skwer a w 2005 roku w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się przednia część parceli synagogalnej, wzniesiono nową kamienicę.