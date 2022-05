Noc Muzeów 2022 w Mysłowicach - PROGRAM. Sprawdź jakie atrakcję, czekają w naszym mieście! Wejście bezpłatne

Noc muzeów w muzeum miasta Mysłowice

W muzeum miasta Mysłowice przygotowało coś specjalnie dla pasjonatów historii. Od 18 do 21 będzie można oglądać sylwetki żołnierzy oraz funkcjonariuszy z czasu II wojny światowej GRH 34 Pułki Strzelecki Gwardii. Prócz tego zorganizowany będzie quiz z pt. ,,Poznaj wystawę stałą Muzeum". Od godziny 19 zostanie zorganizowana możliwość strzelania do tarczy z pistoletu ASG. Muzeum znajduje się na ulicy Stadionowa 7a, a wejście jest całkowicie bezpłatne.

Noc muzeów w Centralne Muzeum Pożarnictwa

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach również przygotowało co nieco dla odwiedzających. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18 i na samym początku otworzy je kącik zagadek, przeznaczony głównie dla najmłodszych, dla których to też przygotowano drobne upominki. Goście muzeum będą mogli podczas zwiedzania zobaczyć prezentację mobilnego symulatora ,,Domek" czy zobaczyć co kryje za sobą stoisko ,,Perły z magazynu". Prócz tego o godzinie 19:00 zaplanowany jest pokaz akcji ratowniczej na wieży, o godzinie 19:15 pokaz wyposażenia samochodu OPS Kosztowy, o godzinie 20:30 pokaz gaszenia oleju przez OSP Kosztowy. Ostatnią atrakcją jest możliwość przejażdżki zabytkowym samochodem po parku. Koszt wejścia do muzeum do 10 zł za bilet normalny oraz 5 zł za bilet ulgowy. Po godzinie 18 wejście jest bezpłatne.