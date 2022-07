Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach opanował Energylandie

20 lipca odbyła się druga wycieczka organizowana przez MOSiR a dokładnie wyjazd do Energylandi. 30-osobowa grupa wyruszyła z rana około godziny 8.00 spod hali widowiskowo sportowej na ulicy Bończyka. Uczestnicy byli w różnym wieku, nie zabrakło osób młodszych w wieku przedszkolnym, nastolatków z liceum oraz osób dorosłych.

Wyjazd na plus, na pewno zamierzamy to powtórzyć, szczególnie że oferta grupowa jest korzystniejsza niż indywidualna. Trafiła nam się piękna pogoda, więc poza karuzelami i rollercoasterami dla dużej części był basen. Każdy wybierał sobie, co chciał, szczególnie że możliwości parku są zróżnicowane od tych ekstremalnych atrakcji po te łagodniejsze — podzielił się z nami wrażeniami Sebastian Michalak, kierownik Działu Organizacji Sportu MOSiR.