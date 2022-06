Hegemon Mysłowice mistrzem 2 ligi. Jak drużyna pokonała rywala z Zielonej Góry?

Drużyna z Zielonej Góry dzielnie walczyła o zdobycie kontaktowego przyłożenia, ale uciekające minuty i oddalająca się perspektywa awansu nie sprzyjały ich skutecznej grze. Zespół z Mysłowic do ostatniego momentu zachowali zimną krew i solidną grą w obronie zapewnił ostateczne zwycięstwo.

Trochę to do mnie jeszcze nie dociera, ale myślę, że to nasz wspólny wielki sukces. Chciałbym przede wszystkim pogratulować moim zawodnikom postawy i zaangażowania w całym sezonie. Wszyscy mogą z czystym sumieniem stanąć przed lustrem i powiedzieć, że są z siebie dumni. Bo ja z nich jestem! Treningi i właściwe podejście do gry pozwoliło nam zawalczyć o marzenia. Już teraz wiemy jednak, jak wielkie wyzwanie przed sobą postawiliśmy i jak ciężka praca czeka nas w nadchodzących miesiącach. – podsumował trener Marek Odoliński.