16 września kartofle w Parku Zamkowym, czyli rodzinny piknik o nazwie „Kartoflove”. Co przygotowali organizatorzy?

16 września kartofle w Parku Zamkowym, czyli rodzinny piknik o nazwie „Kartoflove”. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16.00 i ma potrwać do 21.00. W planie familijne pieczenie ziemniaków w ognisku i szereg zabaw oraz warsztatów.

Mysłowicki Ośrodek Kultury przyzwyczaił już mieszkańców do różnych imprez szczególnie tych w Parku Zamkowym. Koncerty muzyki biesiadnej czy warsztaty historyczne to coś, co umila mieszkańcom weekend. Jak więc mysłowiczanie zareagują na imprezę, gdzie głównym tematem będzie kartofel?

Kartoflove

Kartofle, ziemniaki czy pyry to popularne warzywo, które ma jeszcze kilka innych nazw, ale każdy z nas wie, o co chodzi, można wręcz powiedzieć, że króluje on w naszym kraju. Popularny ziemniak jest czymś zwyczajnym, co każdy bardzo dobrze zna. Organizatorzy zamierzają pokazać drugą stronę tego warzywa i jak bardzo może być on inspirujący. Rada dzielnicy Stare Miasto jest inicjatorem imprezy, a odbędzie się ona na wspomnianym już wcześniej Parku Zamkowym. „Kartoflove” to familijne pieczenie ziemniaków w ognisku i szereg zabaw oraz warsztatów dla dzieci organizowanych przez Mysłowicki Ośrodek Kultury. Podczas wydarzenia nie zabraknie: ciekawostek o ziemniaku, toru przeszkód, pieczątek, korali i amuletów z ziemniaka oraz piniaty ziemniaczanej dla najmłodszych.

Tablice i chorągiewki pomogą w dotarciu na miejsce

Wydarzenie odbędzie się 16 września o godzinie 16.00, a impreza ma potrwać do godziny 21.00. Organizatorzy zalecają, by wejść do parku od ulicy Stawowej gdzie ustawione będą specjalnie przygotowane paleniska. W odnalezieniu miejsca pomóc powinny nam specjalne tablice i chorągiewki.

