Takich Mysłowic nie znacie! Teraz będzie okazja, archiwalne zdjęcia z albumu Klary Pioskowikówny – Korczyńskiej „Teli”

Kim jest Klara Pioskowikówna-Korczyńska ,,Tela" ?

Z pomocą zobaczenia Mysłowickiej architektury może przyjść nam Klara Pioskowikówna-Korczyńska ,,Tela". Mysłowiczanka urodziła się w 22 sierpnia 1919 roku i pochodziła z dzielnicy Brzezinki. Rodzina miała duży wpływ na bohaterkę a w szczególności ojciec, bo to właśnie on wpoił swoim dzieciom miłość do ojczyzny, a także do otaczającego ich świata oraz natury. Od dziecka była też nazywana ,,Telą". Dziewczynka była wysportowana, dobrze radziła sobie w tenisie stołowym oraz gimnastyce. Posiadała piękny głos, dzięki czemu brała udział w chórze Harmonia w Mysłowicach. W późniejszych latach życia mysłowiczanka wykorzystywała swoje artystyczne talenty. Uczestniczyła tym samym w życiu miasta oraz mieszkańców. Dla przykładu reżyserowała ona spektakle w Domu Ludowym, organizowała zabawy na ulicach dla dzieci czy właśnie organizowała witryny fotograficzne. Klara Pioskowikówna-Korczyńska zmarła w lutym 2000 roku.