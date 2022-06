Stowarzyszenie Motocyklowe Mysłowice pomaga dzieciom z domów dziecka!

Stowarzyszenie Motocyklowe Mysłowice

Za akcję odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Motocyklowe Mysłowice, które to odwiedziło pięć placówek: Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze „Nadzieja”, Dom Dziecka im. Św. Ojca Pio, Rodzinny Dom dziecka w dzielnicy Brzezinka, Rodzinny Dom dziecka w dzielnicy Ławki, Rodzinny Dom dziecka w Dzielnicy Kosztowy. Organizatorzy sprawili swoim działaniem dużo radości dzieciom. Ponadto każde dziecko otrzymało bon o wartości 100 złotych do wykorzystania w Silesii City Center w Katowicach, bilet do GO Kina w Mysłowicach oraz każda placówka otrzymała podarki w postaci słodyczy, owoców czy kosmetyków do kąpieli.