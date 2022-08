Remont budynku na ulicy Strażackiej 2 w Mysłowicach dobiegnie końca w październiku. Zobacz, jak idą prace

Ostatnimi czasy dużo pisaliśmy o remontach ulic w naszym mieście. O tym, kiedy skończy się remont ulicy Bytomskiej oraz Starokościelnej, jak i o przyszłych pracach nad ulicami Armii Krajowej, Prusa czy Mickiewicza. Odchodząc od tematu ulic, chcielibyśmy się skupić na remoncie miejskiego budynku komunalnego znajdującego się na ulicy Strażackiej 2. Miejsce od długiego czasu szpeciło Stare Miasto. Co jest przykre, chociażby z uwagi na jego historię.

Historia budynku

Teraz jest to miejsce, gdzie znajduje się 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 530,27 m², ale kiedyś po odzyskaniu przez Mysłowice praw miejskich w 1868 roku, stał tutaj Sąd Grodzki. Razem z sądem w budynku funkcjonowało więzienie. Po 40 latach w 1908 roku więzienie oraz sąd przeniesione zostały do budynków przy ulicy Krakowskiej i Szymanowskiego gdzie pozostają do chwili obecnej.