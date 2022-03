Mysłowiczanie zbierają na drugi ambulans dla Ukrainy. Pierwszy już dotarł i służy na ukraińskim froncie

Druga karetka dla przyjaciół z Ukrainy

Prezydent Mysłowic – Dariusz Wójtowicz wyszedł zaledwie kilka dni temu z inicjatywą zakupu karetki dla mieszkańców Ukrainy. Potrzebne było 30 tysięcy złotych. To duża kwota, lecz mieszkańcy Mysłowic stanęli na wysokości zadania. W zaledwie dobę udało się uzbierać potrzebną kwotę. Już w poniedziałek, 7 marca, ambulans wyjechał na Ukrainę, do miasta Tłumacz. Mer tego miasta przekazał informację o potrzebie takiej karetki oraz wielu leków. Wypełniona po brzegi karetka dotarła już do Tłumacza, o czym poinformował sam Mer.