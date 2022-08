Kino plenerowe w ogrodzie MOK Dziećkowice. Jak prezentowało się ostatnie wydarzenie i co nas czeka już 25 sierpnia??

19 sierpnia o godzinie 17.00 odbyło się wydarzenie „Gwiazdy pod gwiazdami” w skutek, którego dzieci mogły obejrzeć seans „Niedoparki”. Jest to pierwsza inicjatywa lokalna w ramach projektu Dźwig Kultury.

Wspólne oglądanie filmu w Dziećkowicach

Całe wydarzenie odbyło się w fili Mysłowickiego Ośrodka Kultury w dzielnicy Dziećkowice na ulicy Długiej 70. Podczas wspólnie spędzanego czasu dzieci mogły poznać historię Hihlika, głównego bohatera filmu „Niedoparki” autorstwa Pavla Sruta.

Historia opowiada o małych stworkach, tytułowych Niedoparkach, które na co dzień zamieszkują obszar naszych domostw. Chowają się między książkami, na dnie szaf czy w innych zakamarkach. Stworki są bardzo psotliwe i to właśnie one kradną każdemu z nas po jednej skarpetce, którą później zjadają. Małe stworzenia łączą się w grupy, gangi, które rywalizują ze sobą o zaginione skarpetki.