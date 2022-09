Kartoflove, czyli ziemniaczana impreza. Zobacz relacje z oryginalnego wydarzenia w Mysłowicach

W piątek 16 września w Parku Zamkowym odbyła się dość nietypowa impreza. Mysłowicki Ośrodek Kultury przyzwyczaił nas już do rodzinnych festynów, ten jednak różnił się tym, że tematem przewodnim był kartofel.

Kartoflove

Impreza o nazwie Kartoflove pokazała nam zupełnie inną odmianę tego popularnego warzywa. Pomysłodawcą wydarzenia była Rada dzielnicy Stare Miasto. Od godziny 16.00 do około 21.00 mieszkańcy mogli się wspólnie bawić podczas familijnego pikniku.

Ciekawostki o ziemniakach

Dodatkowo podczas całego wydarzenia mogliśmy się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy na temat popularnego warzywa takich jak to, że największym producentem ziemniaka na świecie są Chiny, a Polska w tym zestawieniu zajmuje 8 miejsce lub, że bratkartofle to po śląsku smażone ziemniaki. Jeśli nie mieliście okazji wziąć udziału w wydarzeniu to będzie ono powtórzone już za rok, a na ten moment zobaczcie, jak wyglądała tegoroczna ziemniaczana impreza.