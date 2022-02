Dron smogowy skontrolował dzielnicę Morgi. Jego pomiary są bardzo skuteczne

Kontrola dronem smogowym w Mysłowicach

Jak zaznaczają realizatorzy akcji, rozmawiając z mieszkańcami spotykają się z aprobatą ich działań. Jak widać, są one skuteczne, a to dopiero początek projektu. Zwłaszcza rano, powietrze często nie pozwala nam nawet na to, by przewietrzyć mieszkanie. Nie mówiąc nawet o porannym spacerze. Dron pozwoli na to, by wymierzyć karę tym, którzy palą w piecu niewłaściwymi substancjami.