Afrykańskie bębny i bańki mydlane, czyli kolejna niedziela ze „Śniadanie na polanie”

Afrykańskie bębny i bańki mydlane

Co tym razem czekało mieszkańców przybyłych do parku? Mimo lekkiego zachmurzenia uczestnicy w pełni starali się wykorzystać zorganizowane atrakcję. Dzieci nie miały jak się nudzić, szczególnie podczas warsztatów artystycznych, które zorganizował dla dzieci Mysłowicki Ośrodek Kultury. W parku nie mogło oczywiście zabraknąć baniek mydlanych, które umilały czas najmłodszym. Na śniadaniu pojawił się aspekt muzyczny w postaci warsztatów gry na Djembe, czyli afrykańskich bębnach. Dla nieco starszych gości parku była prowadzona joga.

Śniadanie na polanie

W każdą niedzielę od 9.00 do 13.00 będziemy mogli cieszyć się wypoczynkiem w miejscu rekreacji, jakim jest Górka Słupecka. Jedyne co jest nam potrzebne to leżak bądź kocyk oraz to tytułowe śniadanie. W razie potrzeby Amarantus przygotował stoisko, gdzie możecie zakupić zdrowy poranny posiłek.

Organizatorzy nie zapominają również o dzieciach, dla których przygotowują różne atrakcje. W każdą niedzielę przygotowane będzie coś innego. Od malowania twarzy po warsztaty organizowane przez MOK.