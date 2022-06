Zostały już tylko 3 dni do złożenia deklaracji źródła ciepła, grzywna może wynosić nawet do 5000 złotych Szymon Kwiatkowski

Pixabay

Zostały już tylko 3 dni do złożenia deklaracji źródła ciepła, grzywna może wynosić nawet do 5000 złotych. 30 czerwca bieżącego roku kończy się termin składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Można to zrobić w sposób elektroniczny lub osobisty. Jak klasyfikują się Mysłowice pośród innych gmin na śląsku?