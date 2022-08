Zmiana w ruchu drogowym 13 sierpnia, okolice rynku nieprzejezdne przez 12 godzin

Droga będzie nieprzejezdna przez 12 godzin

W sobotę na rynku w Mysłowicach, Mysłowicki Ośrodek Kultury organizuje koncert zespołów F3NY i Dumbdog. Z powodu tego wydarzenia będą utrudnienia w ruchu. Droga od ulicy Kaczej do ulicy Kołłątaja będzie wyłączona z przejazdu od godziny 12.00 do godziny 24.00. Wymagane zmiany na drodze spowodowane są przeprowadzonymi pracami organizacyjnymi: montażem sceny czy dążeniem do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia.