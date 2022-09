Zawodnik Hegemonów powołany do kadry narodowej U-20

Zawodnik Hegemona w kadrze narodowej

Arkadiusz Czech, bo o nim tu mowa to 19-latek, który stawia coraz odważniejsze kroki w seniorskim zespole ze Śląska. Wcześniej wiele lat trenował pływanie i zdobył nawet tytuł młodzieżowego Mistrza Polski oraz reprezentował nasz kraj na zawodach międzynarodowych. Do zespołu dołączył w połowie tego roku, a to, że trener kadry U-20 Grzegorz Kacała powołał go na zgrupowanie, świadczy tylko o drzemiącym w nim potencjale.