Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach. ZOBACZ ZDJĘCIA

O godzinie 9.00 oraz 11.00 rozpoczęło się uroczyste pożegnanie klas 1-3 Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach. Uroczystość rozpoczął hymn, po czym dyrektor placówki mgr Dorota Konieczny – Simela podsumowała rok szkolny oraz apelowała do uczniów o zdrowe i rozsądne spędzenie wakacji tak, aby w takim samym gronie spotkać się we wrześniu.

Był to dla nas rok wyjątkowy, ponieważ wróciliśmy po niemal 2-letniej pandemii i takich przerywanych cyklach nauki zdalnej i nauki stacjonarnej. Najważniejsze, że jednak wróciliśmy i praktycznie cały rok udało się tę naukę stacjonarną prowadzić. Dla mnie ważne jest to, że młodzi mogli dzięki temu poznać nauczycieli, poznać szkołę i poznać siebie nawzajem. Był to też pracowity rok ze względu na liczne projekty, jak Euro szansa w Kościuszce, projekty wyjazdowe jak Erasmus czy Erasmus +. - podsumowała Dorota Konieczny – Simela, dyrektorka LO I.