Zajęcia jogi oraz malowanie twarzy, czyli kolejna niedziela z „Śniadanie na polanie”

Malowanie twarzy, joga oraz toczenie na kole garncarskim

Co tym razem czekało mieszkańców przybyłych do parku? Zorganizowano sporo atrakcji, przeznaczonych również dla najmłodszych. Dzieci nie miały jak się nudzić, szczególnie gdy toczyły na kole garncarskim czy puszczały ogromne bańki mydlane . Dodatkowo Mysłowicki Ośrodek Kultury dodał odrobinę kolorów w ten nieco pochmurny dzień za pomocą farbek, którymi malowano dziecięce buźki. Dla nieco starszych gości parku była prowadzona joga oraz prelekcję i testowanie kosmetyków i fitokosmetykow marki Herbapol Polana.

Śniadanie na polanie

W każdą niedzielę od 9.00 do 13.00 będziemy mogli cieszyć się wypoczynkiem w miejscu rekreacji, jakim jest Górka Słupecka. Jedyne co jest nam potrzebne to leżak bądź kocyk oraz to tytułowe śniadanie. W razie potrzeby Amarantus przygotował stoisko, gdzie możecie zakupić zdrowy poranny posiłek.