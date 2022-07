Zadbajmy o osoby starsze w Mysłowicach czyli akcja „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2022

Korpusu Wsparcia Seniorów – edycja 2022

Rusza nabór uczestników do „Korpusu Wsparcia Seniorów” – edycja 2022. Program utworzony jest w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt przeznaczony jest do wszystkich osób powyżej 65 roku życia, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan swojego zdrowia, mieszkający samodzielnie lub mieszkający z bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

100 opasek bezpieczeństwa dla seniorów

Początek samego projektu to rozdanie 100 tak zwanych „opasek bezpieczeństwa” mieszkańcom Mysłowic. Zrealizowanie programu ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania we własnym domu przez osoby starsze a wszystko to dzięki dostępowi do „opieki na odległość”.

Jeśli jesteście zainteresowani „opaską bezpieczeństwa” dla siebie lub swoich bliskich skontaktujcie się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pod numer 323173613 lub 506760168. Pracownicy dostępni są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Nabór trwa do końca sierpnia tego roku.