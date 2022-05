XX edycja Młodzieżowych Biegów Przełajowych organizowana przez MOSiR Mysłowice

Jak dobrze wiemy sport to zdrowie. Bieganie jest jedną z dyscyplin sportu, do których nie potrzebujemy w zasadzie żadnych narzędzi. Wystarczą wygodne buty i już można zacząć trening. Wraz z przyjściem cieplejszych dni, więcej ludzi korzysta z tego sportu. Jest to świetny sposób na dbanie o siebie. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca osobom dorosłym, by spędzały na wysiłku fizycznym około 150 min tygodniowo. Warto taki nawyk zaszczepić u dzieci już od najmłodszych lat. Jak tego dokonać?