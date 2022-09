Wypadek z udziałem motocyklisty w Mysłowicach. Poszkodowanego przetransportowano do szpitala Szymon Kwiatkowski Mateusz Czajka

Wypadek na skrzyżowaniu ulicy Janowskiej z ulicą Wielka Skotnica. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Szymon Kwiatkowski Zobacz galerię (7 zdjęć)

We wtorek, w godzinach porannych, doszło do zderzenia samochodu z motocyklem w Mysłowicach. Poszkodowany motocyklista trafił do szpitala.