Wypadek w dzielnicy Bończyka, mężczyzna został przygnieciony przez samochód.

Dnia 4 lipca w dzielnicy Bończyk niedaleko kościoła pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach przy ulicy Mieczysława Jastruna doszło do wypadku. W lasku pomiędzy ulicą Bończyka a ulicą Kazimierza Wielkiego znajduje się dziki parking. Mężczyzna znajdujący się w tym obszarze był w trakcie naprawy swojego samochodu. W tym celu użył on lewarka, którym podniósł częściowo pojazd. Najprawdopodobniej złe ułożenie narzędzia połączone z nierówną nawierzchnią spowodowało, że samochód spadł na mężczyznę. Do pomocy wysłana została straż pożarna oraz lotnicze pogotowie ratunkowe jednak nie udało się go uratować.

Na ten moment na miejscu trwają czynności policyjne w celu wyjaśnienia przebiegu sytuacji i wytłumaczenia jak do tego doszło. Nie wiemy, jakie działania będą prowadzić funkcjonariusze i ile one potrwają. Z tego też powodu na ulicy Jastruna przejazdem kierują strażacy. Ciężko określić jak długo będą trwać utrudnienia na tym odcinku. Wszystko zależy od mundurowych i ich pracy. Wraz z aktualizowaniem sprawy przez policję będziemy o tym informować.