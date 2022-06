Wypadek na ulicy Oświęcimskiej w Mysłowicach. Kobieta uderzyła w latarnie, 15 minut później potrącono 63-latka.

Gdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy albo wypadek goni wypadek. Znajdziemy jeszcze dużo określeń na ludzką nierozwagę. W chwili zagrożenia należy zachować spokój. Często to właśnie tego najbardziej nam brakuje w sytuacjach zagrażających zdrowiu a w szczególności życiu.

36-latka uderzyła w przydrożną latarnie

7 czerwca na ulicy Oświęcimskiej koło godziny 13.20 36-letnia mysłowiczanka nie zapanowała nad swoim samochodem. Kobieta nie dostosowała prędkości, do warunków panujących na drodze doprowadzając do groźnego zdarzenia w ruchu drogowym. Mieszkanka Mysłowic uderzyła swoim Citroenem w przydrożną latarnię. Kobieta trafiła do szpitala na obserwację z uwagi na obrażenie głowy, które odniosła. Na miejscu zdarzenia policja wraz ze strażakami zajęła się utworzonym korkiem. Z tego powodu by droga była przejezdna, utworzono ruch wahadłowy.