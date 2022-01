Wycieczki rowerowe do 6 km od Mysłowic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Rozważasz wyprawę rowerową w okolicy Mysłowic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 15 - 16 stycznia wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 6 km od Mysłowic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Mysłowic warto wybrać w weekend 15 - 16 stycznia.

Wycieczki rowerowe z Mysłowic We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 6 km od Mysłowic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 15 stycznia w Mysłowicach ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 16 stycznia w Mysłowicach ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Szyby kopalniane część druga... Stopień trudności: 1

Dystans: 65,75 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 1 014 m

Suma zjazdów: 1 010 m Aza poleca trasę rowerzystom z Mysłowic Dokładnie rok temu próbowałem znaleźć szyby kopalniane nieistniejących już kopalni. Teraz przyszła kolej na kolejne ;-). Po niektórych został dekiel a inne przestały bezpowrotnie istnieć. Szkoda przydała by się chociaż tabliczka w miejscu gdzie kiedyś stał szyb :-(. Poranek trochę mroźny -4 stopnie i to wspaniale się składa, gdyż tam gdzie zamierzam pojechać może być "dżyzda" , która mam nadzieję będzie zamarznięta :-). Oczywiście plany musiały jak zwykle ulec zmianie a to za sprawą inwestycji, które mają miejsce na terenach byłej Kopalni Piasku „Maczki-Bór”. Zakładałem około 85 km trasy ale musiałem ją skrócić, gdyż szukanie zajęło mi więcej czasu niż myślałem. Zdjęć też nie za wiele, bateria niedomagała :-( . Zaznaczyłem co ważniejsze. Punkty wyłącznie z opisem postaram uzupełnić o zdjęcia. Muszę tylko znowu je odwiedzić :-). Traska nie jest typową wycieczką rowerową, gdyż trzeba czasami zejść z roweru aby coś zobaczyć, znaleźć, przenieść rower :-).

🚲 Trasa rowerowa: CZERWONY SZLAK OKRĘŻNY WOKÓŁ JAWORZNA Stopień trudności: 1

Dystans: 74,9 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 119 m

Suma podjazdów: 884 m

Suma zjazdów: 886 m Rowerzystom z Mysłowic trasę poleca Aza Czerwony szlak okrężny wokół Jaworzna - brzmi zachęcająco ale muszę przyznać, że szlak turystyczny pieszy jako pętla nie istnieje. Są odcinki, które nadają się do poprawy, a nawet wyznaczenia nowego szlaku. Oznakowanie miejscami nie istnieje, a to które zastaniemy, nadaje się wyłącznie do poprawy. Dawno się tak nie zmęczyłem psychicznie :-) . Szlak wymaga dużej uwagi aby go nie zgubić i wcześniejszego zaopatrzenia w mapy itp. Mimo sprawdzenia szlaku wg trzech map doszedłem do wniosku, że nikt tak naprawdę nie wie, jak przebiega szlak czerwony :-). Ale w końcu udało się i jak na razie mam dosyć okolic Jaworzna :-).

Na szlaku spotkamy aż pięć tras rowerowych, które będą nam czasami towarzyszyć : czarny, niebieski, żółty, zielony i czerwony. Początek/koniec szlaku znajduje się przy dworcu PKP Jaworzno-Szczakowa - oczywiście nie znalazłem oznakowania :-(. Zaznaczyłem miejsce, które należy ominąć aby się nie zdenerwować :-) Czy poleciłbym traskę ? Teraz tak :-) bo już ją znam i bym się nie pogubił :-) . 71% traski to bezdroża.

🚲 Trasa rowerowa: Szlakami i nie tylko... Stopień trudności: 1

Dystans: 119,57 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 165 m

Suma podjazdów: 1 744 m

Suma zjazdów: 1 720 m Trasę dla rowerzystów z Mysłowic poleca Aza

Traska w 80% wiedzie szlakami turystycznymi, które częściowo pokrywają się ze szlakami rowerowymi. Najtrudniejszy moment to szlak zielony przed Ciągowicami, który niestety jeszcze trochę i zniknie :-( Szlak jest zaniedbany i trudny do przebycia - około 400m. Zaznaczyłem na mapie to miejsce. Jeżeli przebrniecie ten punkt to reszta jest jak przysłowiowa bułka z masłem. Łączna wysokość podjazdów 872.09 m.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Mysłowic

🚲 Trasa rowerowa: Wyprawa do "Granicy" Maczki - dzielnicy Sosnowca Stopień trudności: 2

Dystans: 33,64 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 274 m

Suma zjazdów: 274 m Trasę rowerową mieszkańcom Mysłowic poleca Shadow125

Po moim ostatnim wypadzie w okolice Trójkąta Trzech Cesarzy wybór padł na miejsce które w tamtych czasach miało nazwę Granica. Obecnie jest to dzielnica Sosnowca - Maczki. Początkiem wyprawy tak naprawdę jest wjazd w ulicę Plażową (Niwka). Dojechać trzeba ulicą, ew. chodnikami. Potem to już tylko raj :). Warto pod uwagę pogodę, bo po deszczach, trzeba będzie omijać kałuże i ciężko w lesie.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Czarny pieszy szlak metalurgów Stopień trudności: 1

Dystans: 58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 798 m

Suma zjazdów: 805 m Aza poleca trasę rowerzystom z Mysłowic Po czterech latach ponownie wróciłem na czarny szlak metalurgów. Trochę się różni od mapy. Początek szlaku znajduje się na ul. Parkowej (jest kropka :-) ) w Gołonogu a koniec w Starych Maczkach przy pętli (kropki nie znalazłem :-( ). Muszę stwierdzić, że do ideału jeszcze daleka droga ale zauważyłem, że coś się dzieje - trwają prace porządkowe na szlaku !!! Super, trzymam kciuki aby udało się ukończyć prace i prawidłowo oznakować jego przebieg. Zaznaczyłem na mapie miejsca, które mogą sprawić problem z wyborem kierunku :-). W lasku w Majchewiźnie musicie uważać na połamane drzewa - efekt ostatnich wichur. Szlak naprawdę godny polecenia, oczywiście po "remoncie" :-).

51% traski to bezdroża.

