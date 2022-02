Wycieczki rowerowe do 6 km od Mysłowic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 26 - 27 lutego?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w okolicy Mysłowic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 26 - 27 lutego przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 6 km od Mysłowic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Mysłowic warto wybrać w weekend 26 - 27 lutego.

Wycieczki rowerowe z Mysłowic We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Mysłowic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 26 lutego w Mysłowicach ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 27 lutego w Mysłowicach ma być 6°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Chrzanów - szlak rowerowy zielony Stopień trudności: 1

Dystans: 113,27 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 169 m

Suma podjazdów: 1 633 m

Suma zjazdów: 1 668 m Rowerzystom z Mysłowic trasę poleca Aza Traska w 70% przebiega bezdrożami - szlaki rowerowe, ścieżki leśne itp. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Szlak im. Mariana Kantora Mirskiego Stopień trudności: 1

Dystans: 43,62 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 856 m

Suma zjazdów: 856 m Aza poleca trasę mieszkańcom Mysłowic

Szlak im. Mariana Kantora Mirskiego - czerwony szlak pieszy, który początek ma na parkingu przy stawie Janina a koniec w Mysłowicach przy Szpitalu Miejskim przy ul. Bytomskiej lub odwrotnie - przynajmniej tak wynika z opisu :-). Długość szlaku to około 24km. 69% traski to bezdroża. Już zdążyłem się przyzwyczaić, iż szlaki piesze są chyba wszędzie traktowane po macoszemu i niestety w tym przypadku jest podobnie. Dobrze przed wycieczką mieć zaplanowaną trasę przebiegu szlaku, gdyż zgubić go nie jest trudną rzeczą. Zaznaczyłem na trasie miejsca na które należy uważać.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Nad zalewem Łęg wiosny szukałem Stopień trudności: 1

Dystans: 25,29 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 207 m

Suma zjazdów: 211 m Trasę dla rowerzystów z Mysłowic poleca Shadow125

Dzisiaj ładne słoneczko, więc postanowiłem poszukać wiosny. Jako że najbardziej lubię okoliczne lasy, wybór padł na Jaworzno i zalew Łęg. Trasa spokojna. Trzeba niestety dojechać i wrócić ulicami, ale na miejscu tylko żałować, że nie ma więcej czasu. Wiosnę znalazłem oczywiście.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Geo - Dino - Sfera Stopień trudności: 1

Dystans: 28,21 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 230 m

Suma zjazdów: 226 m Rowerzystom z Mysłowic trasę poleca Shadow125 Pogoda średnia ale w domu nie ma co siedzieć. Wybór padł na Sodową (Sadową) Górę w Jaworznie. Mniejsza o nazwę ważne jest, że na terenie nieczynnego kamieniołomu powstał Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera. Trasa prowadzi bocznymi drogami a na terenie Jaworzna ścieżkami rowerowymi dobrze oznaczonymi, no może z małymi wyjątkami. Na trasie spotykałem sympatycznych rowerzystów (jednego nawet uchwyciła kamera - pozdrawiam) nie obeszło się oczywiście bez pozdrowień. W pewnym momencie szlak skręca w prawo i wjeżdżamy w "inny świat" można nawet odpocząć na belce. Po drodze zauważyłem tablicę pamiątkową "Progresywne Więzienie dla Młodocianych Przestępców – istniejące w latach 1951–1956 w Jaworznie więzienie dla młodocianych więźniów politycznych. cyt. Wikipedia". Po przebiciu się przez pola dotarłem do GEOsfery. Tam już tylko atrakcje, w praktyce można spędzić cały dzień. Polecam trasę wszystkim.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Carska Prochownia i Rybaczówka Stopień trudności: 1

Dystans: 12,97 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 180 m

Suma zjazdów: 181 m Shadow125 poleca trasę rowerzystom z Mysłowic W końcu cieplej się zrobiło trzeba było żonę wyciągnąć z domu (pierwszy raz w tym roku). Założyłem jej nowy amortyzator, więc trzeba przetestować. Wybór padł na ruiny carskiej prochowni. Trasa o tyle ciekawa, że można ją przejechać praktycznie bez jazdy po ulicy. Polecam dla wypadów z potomstwem. Po drodze widziałem plac zabaw wśród zieleni - idealne miejsce na postój. Ze starej prochowni zostało tylko trochę betonu i dołożono do tego kupę śmieci. Wracając, jechaliśmy przez Kolonię Ludmiła (wygląda na starsze osiedle kopalniane). W pewnym momencie wjechaliśmy na czerwony szlak rowerowy prowadzący do OW "Rybaczówka" - czyli kawałek stawu w lesie.

Dwie godziny wystarczyły a wiatr dawał trochę popalić. :)

Nawiguj

