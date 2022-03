Wycieczki rowerowe do 6 km od Mysłowic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 marca?

Wycieczki rowerowe z Mysłowic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Mysłowic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 12 marca w Mysłowicach ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 marca w Mysłowicach ma być 7°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 118,31 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 155 m

Suma podjazdów: 1 670 m

Suma zjazdów: 1 659 m

Aza poleca trasę rowerzystom z Mysłowic

Traska jak zwykle prowadzi bezdrożami około 54%. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, iż szlak rowerowy czarny w Chrzanowie to już historia. Szlak przestał istnieć, chociaż można jeszcze spotkać w niektórych miejscach oznaczenia szlaku. Generalnie nadaje się wyłącznie do odnowienia. Szlak malowniczy z wieloma przewyższeniami. W słoneczny dzień można podziwiać nasze góry :-). Łączna wysokość podjazdów 974.00 m.

