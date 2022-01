Wycieczki rowerowe do 6 km od Mysłowic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w okolicy Mysłowic? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 22 - 23 stycznia przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 6 km od Mysłowic. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Mysłowic warto wybrać w weekend 22 - 23 stycznia.

Trasy rowerowe w okolicy Mysłowic We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 6 km od Mysłowic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 22 stycznia w Mysłowicach ma być -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 23 stycznia w Mysłowicach ma być 0°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%. 🚲 Trasa rowerowa: Na cztery zamki... Stopień trudności: 1

Dystans: 123,66 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 199 m

Suma podjazdów: 1 518 m

Suma zjazdów: 1 522 m Aza poleca trasę rowerzystom z Mysłowic Kończy się żywot opon więc asfaltu tym razem więcej niż zazwyczaj.

Traska w dużej części wiedzie szlakami turystycznymi oraz rowerowymi.

Każdy zamek jak najbardziej można zwiedzić. Nie uczyniłem tego, gdyż na każdym już byłem.Pora bardzo sucha więc przed Górą Birów dużo piachu niż zwykle. Łączna wysokość podjazdów 767.00 m.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Na zamek do Rabsztyna... Stopień trudności: 1

Dystans: 100,29 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podjazdów: 1 170 m

Suma zjazdów: 1 165 m Aza poleca trasę rowerzystom z Mysłowic Wycieczka na zamek do Rabsztyna. Dawno mnie tam nie było więc postanowiłem zobaczyć zamek po renowacji. Traskę starałem się jak najwięcej poprowadzić bezdrożami. 44% drogi to bezdroża. Jak zwykle bywa przy planowaniu drogi wg mapy, zawsze coś mnie niemile zaskoczy :-) Zaznaczyłem jedno miejsce, które zmusiło mnie do przejścia po "mostku" aby przedostać się na druga stronę rzeczki. W Strzemieszycach również brakło mi ścieżki :-) więc musiałem trochę pokombinować. Łączna wysokość podjazdów 666.20 m.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dziećkowice Stopień trudności: 2

Dystans: 73,04 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 131 m

Suma podjazdów: 2 962 m

Suma zjazdów: 2 957 m Trasę dla rowerzystów z Mysłowic poleca Dominik

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Mysłowic

🚲 Trasa rowerowa: Rozpoznanie... Stopień trudności: 1

Dystans: 109,65 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 1 403 m

Suma zjazdów: 1 399 m Trasę rowerową mieszkańcom Mysłowic poleca Aza Tym razem bardziej asfaltowo - 45% drogi. Skusiłem się na wyjazd chęcią sprawdzenia niebieskiego szlaku pieszego Powstańców Śląskich. Szlak wg mapy biegnie od Bytomia aż do Gliwic. Cóż niestety stwierdzam z przykrością, że szlak jest tak słabo oznaczony, iż zgubić się na nim to żadna sztuka :-) . W paru miejscach bez maczety nie należy się zapuszczać :-) Szkoda, że ten szlak został zapomniany i raczej nie wróżę mu przyszłości. Gdyby nie mapa to nie miałbym żadnych szans, chociaż częściowo ten szlak przejechać. Pierwszego kapcia również zaliczyłem - ach ten asfalt :-) - zło konieczne :-). Łączna wysokość podjazdów 843.09 m.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Nad zalew Przeczycko-Siewierski Stopień trudności: 1

Dystans: 88,13 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 1 823 m

Suma zjazdów: 1 801 m Aza poleca trasę mieszkańcom Mysłowic Traska jak zwykle przebiega jak najczęściej bezdrożami. Tym razem 70% traski to bezdroża.

WYSOKOŚĆ - DANE Z MAPY : Średnia wysokość 288.51 m

Najniższy punkt 250.8 m

Najwyższy punkt 368.5 m

Maksymalna różnica 117.69 m

Łączna wysokość podjazdów 559.50 m

Łączna wysokość zjazdów -539.89 m

Dystans podjazdów 23.99 km

Dystans po płaskim 44.93 km

Dystans zjazdów 19.59 km

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Nowe pociągi dla SKM Warszawa