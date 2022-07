Wspólne czytanie oraz toczenie na kole garncarskim czyli kolejna niedziela z „Śniadanie na polanie”

Wspólne czytanie oraz toczenie na kole garncarskim

Co tym razem czekało mieszkańców przybyłych do parku? Zorganizowano sporo atrakcji, przeznaczonych również dla najmłodszych. Dzieci nie miały jak się nudzić, gdy odbyło się wspólne czytanie, na którym był również prezydent Dariusz Wójtowicz, tworzenie pachnących bukietów tulipanów z origami, toczenie na kole garncarskim czy puszczanie ogromnych baniek. Dodatkowo Mysłowicki Ośrodek Kultury przygotował dla najmłodszych przedstawienie na specjalnej scenie kamishibai oraz odrobinę muzyki. Panie mogły się rozluźnić dzięki przeprowadzonym zajęcia z gimnastyki słowiańskiej.

Śniadanie na polanie

W każdą niedzielę od 9.00 do 13.00 będziemy mogli cieszyć się wypoczynkiem w miejscu rekreacji, jakim jest Górka Słupecka. Jedyne co jest nam potrzebne to leżak bądź kocyk oraz to tytułowe śniadanie. W razie potrzeby Amarantus przygotował stoisko, gdzie możecie zakupić zdrowy poranny posiłek.

Organizatorzy nie zapominają również o dzieciach, dla których przygotowują różne atrakcje. W każdą niedzielę przygotowane będzie coś innego. Od malowania twarzy po warsztaty organizowane przez MOK.