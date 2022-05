Wsparcie dla Ukraińców na Śląsku, czym jest kampania „Safe in Poland”

Agresja Rosji na Ukrainę trwa. Jak informuje straż graniczna , od początku konfliktu granicę Polski przekroczyło 3,61 miliona obywateli Ukrainy. W ciągu minionej doby przekroczyło ją 21,7 tysięcy osób. Głównie są to kobiety i dzieci, które nie do końca wiedzą, jak poradzić sobie w nowej sytuacji. Określenie pomocy nie jest nam obce i od początku staramy się pomóc wschodnim sąsiadom.

Kampania „Safe in Poland”

Dobrym przykładem będzie tutaj akcja „Safe in Poland” prowadzona przez śląskich policjantów ze wsparciem uczniów oraz wolontariuszy. Akcja ma na celu pomoc a w zasadzie ułatwienie funkcjonowania Ukraińcom w nowej sytuacji życiowej. Nie wiadomo jak długo będziemy gościć wschodnich sąsiadów, czy będzie to dłuższy okres, czy nawet stały. Wydział prewencji KWP w Katowicach z powodu napływu ludności do Polski, opracował projekt działań edukacyjno-informacyjnych. Dzięki temu ma to ułatwić Ukraińcom funkcjonowanie w polskim społeczeństwie. Akcja będzie dotyczyła trzech obszarów mianowicie: uchodźców, policjantów oraz obywateli naszego kraju.