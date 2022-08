Warsztaty pszczelarskie, papierowy teatrzyk i zabawy po angielsku czyli kolejna niedziela z „Śniadanie na polanie”

28 sierpnia odbyło się kolejne „Śniadanie na polanie”. Amarantus Sklep i Kawiarnia, Mysłowicki Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach oraz Urząd Miasta Mysłowice wspólnie organizują na Górce Słupeckiej cykliczne wydarzenie, które powtarzać się będzie co tydzień. Akcja ma potrwać do końca września.

Warsztaty językowe oraz pszczelarskie

Co tym razem czekało mieszkańców przybyłych do parku? Zorganizowano sporo atrakcji, przeznaczonych również dla najmłodszych. Dzieci nie miały jak się nudzić, szczególnie podczas wspólnych gier, zabaw oraz warsztatów językowych. Dodatkowo o godzinie 10.00 odbyły się warsztaty pszczelarskie, które prowadził Krzysztof Poppe. Starsi goście mogli skorzystać z zajęć gimnastyki słowiańskiej, która odbyła się o godzinie 11.00. Dodatkowo Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach zapewniła swoje atrakcje w postaci czytania bajek, teatrzyku kamishibai, strefy bookcrossing oraz zabawy z chustą i animacją dla dzieci. Ciekawą atrakcją, której mogliśmy doświadczyć, było szycie woreczków, wykorzystując do tego stare firanki.

Śniadanie na polanie

W każdą niedzielę od 9.00 do 13.00 będziemy mogli cieszyć się wypoczynkiem w miejscu rekreacji, jakim jest Górka Słupecka. Jedyne co jest nam potrzebne to leżak bądź kocyk oraz to tytułowe śniadanie. W razie potrzeby Amarantus przygotował stoisko, gdzie możecie zakupić zdrowy poranny posiłek.