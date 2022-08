Warsztaty dotyczące VII edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego, czego dowiedzieli się uczestnicy?

Czy jest coś w Mysłowicach, czego brakuje? Może jest to boisko do piłki nożnej albo potrzebna jest wyremontowana stołówka w szkole czy wyremontowana droga pod naszym domem. Mieszkańcy mają wpływ na to, co dzieje się w ich miejscu zamieszkania a narzędziem, którego mogą do tego użyć, jest Mysłowicki Budżet Obywatelski.