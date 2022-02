Wandale zniszczyli altanę na Górce Słupeckiej. Zostali złapani, gdy uciekali z miejsca zdarzenia

Zniszczyli altanę na Górce Słupeckiej

Górka Słupecka w Mysłowicach to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą wspólnie spędzić czas. Duży, zielony obszar i wielkie altany sprzyjają temu, by spotkać się tam w pogodny dzień. Niestety, nie wszyscy potrafią to docenić. W miniony czwartek, 17 lutego, jedna z altan została doszczętnie zniszczona przez grupę młodych ludzi.

- Dzisiaj w godzinach wieczornych doszło do dewastacji wiaty grillowej na naszej Górce Słupeckiej. Nie tak dawno zmodernizowane przez Zakład Oczyszczania Miasta Mysłowice palenisko zostało kompletnie zniszczone przez młodocianych chuliganów. Monitoring wizyjny uchwycił i zapisał chwilę, gdy kilkoro młodych mieszkańców naszego miasta dewastowało obiekt - poinformował Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic.

Grupa młodych ludzi zupełnie przewróciła wielkie palenisko i uszkodziła całą altanę. W takim stanie, nie nadaje się ona do uzytku przez innych mieszkańców. Nie uszło im to jednak na sucho. Gdy chcieli uciec z miejsca zdarzenia, schwytali ich pracownicy Straży Miejskiej.