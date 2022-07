Wakacyjny turniej piłki nożnej dla dzieci w Mysłowicach, kiedy i gdzie się odbędzie?

Wakacyjny turnieju piłki nożnej

Żeby wziąć udział w rywalizacji, należy się zapisać pod adres mailowy [email protected] , gdzie należy podać nazwę drużyny oraz dane opiekuna, takie jak imię, nazwisko, nr kontaktowy czy adres e-mail. Zapisy trwają do 27 lipca a koszt wzięcia udziału to 50 złotych od drużyny. Każdy uczestnik może liczyć na pamiątkowe trofeum, słodki poczęstunek oraz wodę.

Mistrzostwa Mysłowic w siatkówce plażowej

Jeśli piłka nożna do was nie przemawia, a chętnie zagralibyście w co innego, to MOSiR organizuje jeszcze mistrzostwa Mysłowic w siatkówce plażowej. Pierwsze kwalifikację odbyły się już 10 lipca, ale następne zaplanowane są na 24 lipca oraz 14 sierpnia. Drużyny z najlepszą punktacją zmierzą się w finale 28 sierpnia.